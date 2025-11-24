Torbalı’da feci çarpışma: Park halindeki TIR’a giren kardeşlerden biri öldü!
İZMIR Torbalı’da Baran Hikmet Yılmaz’ın (20) kullandığı 35 BJP 111 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR’a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Rüzgar Süleyman Yılmaz, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücü Baran Hikmet Yılmaz’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
