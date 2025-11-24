Kartal’da lisede şaka kavgaya dönüştü: İsmail Mert beton zemine düşüp öldü!

Arkadaşının attığı bir yumruk sonucu hayatını kaybeden İsmail Mert Küçükbaşar, son yolculuğuna uğurlandı. “Mert çok saygılıydı” diyen arkadaşı, büyük üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025

Acı olay, 20 Kasım Perşembe günü İstanbul Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) iddiaya göre önce şakalaştı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İsmail Mert Küçükbaşar'a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını beton zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Mert Küçükbaşar, hayatını kaybetti.

TEDAVI SONUCU DÜNYAYA GELMIŞ

H.H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail Mert Küçükbaşar, dün öğle namazına müteakip Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye mahalle mezarlığına defnedildi. Ressam yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evlendikten 10 yıl sonra tedavi sonucu dünyaya gelen İsmail Mert, evin tek oğluydu.



'KEŞKE BILECIK'E BERABER GELSEYDIK'



İSMAIL Mert Küçükbaşar'ın okuldan arkadaşı Egehan Yıldırım, "Mert çok saygılı çok iyi biriydi. Keşke Bilecik'e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Ben Mert'in 12 yıllık ana okuldan bu yana arkadaşıydım. Allah rahmet eylesin" dedi. Öte yandan, İsmail Mert Küçükbaşar'ın TEKNOFEST Robotik Sistemler dalında yarıştığı öğrenildi.

