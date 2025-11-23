Hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün kızına uyuşturucu testi

YALOVA’DA yaşayan şarkıcı Güllü, iddiaya göre 6. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında; kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, madde kullandıklarına dair çıkan iddialar sonrasında polis ve avukatların eşliğinde saç ve kan örneği verdi.

23 Kasım 2025

