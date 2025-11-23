Hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün kızına uyuşturucu testi
YALOVA’DA yaşayan şarkıcı Güllü, iddiaya göre 6. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında; kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, madde kullandıklarına dair çıkan iddialar sonrasında polis ve avukatların eşliğinde saç ve kan örneği verdi.
YALOVA'DA yaşayan şarkıcı Güllü, iddiaya göre 6. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında; kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, madde kullandıklarına dair çıkan iddialar sonrasında polis ve avukatların eşliğinde saç ve kan örneği verdi.