Güllü'nün ölümünden sonra aile sırları ortaya saçıldı

Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir savcı daha görevlendirildi. Olayın sır perdesini çözecek ses analiz raporu hazırlanıyor...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un 26 Eylül'deki ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturmayı bizzat başında duran Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yanı sıra yeni atanan bir savcı daha dosyaya atandı. Böylelikle tüm Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip edilen soruşturmada görevlisi savcı sayısı 3'e çıktı.

Savcılık olayın arındaki sır perdesini aralamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Soruşturma çerçevesinde görüntü ve ses analiz raporları da önem taşıyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcı Öksüz, ilk olarak görüntüleri Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı ve ardından da Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'na göndermişti. Başsavcı Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz" dedi.