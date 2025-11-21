2) “12 yaşındaki Miraç’ın acısı Adana’yı birleştirdi: Bisikletlilerden duygu dolu anma”
Adana’da bisikletini alan, Miraç’ın ölümüne dikkat çekmek için tura katıldı.
Adana'da, bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Muhammet Miraç Çam (12) anısına, 100 kişilik bisikletli grup, ailenin evine taziye ziyaretinde bulundu, ardından 'Bisikletimize çarparsanız ölürüz' sloganıyla kent turu attı.
Perşembe Akşamı Bisikletçileri (PAB) Adana Bisiklet Grubu Kurucusu Tekin Güleken, "Miraç'ın ölümü hepimizi çok üzdü. Hepimiz bisiklet kardeşiyiz, Hepimiz Miraç'ız. Bisikletin üzerindeyiz, bütün çocuklar bisiklet sürmeyi sever. Hepimiz çok üzüldük. Empati yaparak ağladık, acılarını paylaşıyoruz" dedi.