Afyonkarahisar’da dehşet! Baba Murat M. çocuklarına kemerle işkence etti

AFYONKARAHİSAR’DA Murat M. isimli şahsın çocuklarına yaptığı işkence 2 yıl sonra ortaya çıktı. Murat M. kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi. Eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu darp etti. Çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuna çekti. Murat M.’nin yargılandığı, her çocuk için 6’şar ay olmak üzere toplam 24 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

