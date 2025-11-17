Sokak ortasında vahşet: Eski eşini yaralayıp arkadaşını öldürdü!

M.K. isimli şahıs, önce eski eşini darbedip bıçakladı. Sonrada sokak ortasında arkadaşını öldürdü.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025

Kocaeli Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Burak Ergül, bir süre önce memleketine geldi. Boşandığı eski eşi M.K. isimli kadını darbedip, bıçakladı. Ergül daha sonra, arkadaşı Ercan Kavşut'u, M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ercan Kavşut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Burak Ergün ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Burak Ergün tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.