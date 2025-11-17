İstanbul Sultanbeyli'de elektrikli scooter faciası
İstanbul Sultanbeyli'de N.Ç. (35) yönetimindeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu'ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Hstaneye kaldırılan Msena Yiğit, kurtarılamadı. Polis, araç sürücüsü N.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.