Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin ’güncel kadın’ yapılanmasına operasyon! 5 tutuklama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 16 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirası ile dövize el konuldu. İşlemlerinin ardından gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 16 kadın şüpheliden 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol; 3'ü hakkında ise ev hapsi verildi.

5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.