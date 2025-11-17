Aynı otelde yeni zehirlenme şüphesi: 3 turist hastaneye kaldırıldı
Soruşturma sürerken aynı otelde üç turistin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 11 Kasım’da otelde ilaçlama yapıldığı belirlenirken, numuneler alındı ve 15 müşteri de sağlık kontrolünden geçirildi.
Çalışmaların devamında geçtiğimiz gün aynı otelde 3 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi.