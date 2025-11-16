Nevşehir’de Minibüs Faciası! 14 İşçi Yaralandı
NEVŞEHIR’DE işçileri taşıyan minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 13 işçi ve sürücü dahil toplam 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Meteoroloji, 23 kenti sarı kodla uyardı.
NEVŞEHIR'DE işçileri taşıyan minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 13 işçi ve sürücü dahil toplam 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Meteoroloji, 23 kenti sarı kodla uyardı.