Musluklardan çamur gibi su aktı: Açıklama geldi!

İstanbullular bu sabah saatlerinde musluklardan akan çamur gibi sudan şikayet etti. Konu ile ilgili İSKİ'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 11:01

İstanbul'da musluklardan akan çamur gibi su şikayetleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama geldi.

Konuyla ilgili bilgilendirmede, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalardan dolayı, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı aktarıldı.

İSKİ X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su hatlarında geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte oplup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır."

İSKİ'nin X hesabından yapılan açıklama

