Kafede başlayan tartışma kanlı bitti: Eski sevgili cinayeti

Yasemin Bulut, börek almak için girdiği işletmede eski sevgilisi Fevzi Köksal tarafından tabancayla vurularak hayattan koparıldı. Cani adam, olayın hemen ardından canına kıydı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Korkunç olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Evli olan Fevzi Köksal (40), kadın kuaförü olan eski sevgilisi Yasemin Bulut'un (40), işyerinin yakınındaki pastaneye giderek kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından pastaneden çıkan Köksal, Yasemin Bulut'un işyerini gözetlemeye başladı. TAKiP ETMiŞ Dün saat 10.00 sıralarında işyerine gelen Bulut, hiçbir şeyden habersiz, börek almak için aynı pastaneye gitti. Bulut'u takip eden Köksal, peşinden pastaneye girip, tartışmaya başladı.

Tabancayı çıkaran Köksal, Yasemin Bulut'un başına ateş açtı. Dışarı çıkan Korkmaz, caddede aynı silahı kendi başına dayayıp, intihar girişiminde bulundu. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Fevzi Köksal, kurtarılamadı. Bulut ile Fevzi Köksal'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN