Hatay'da yağış sonrası bazı iş yerlerini su bastı

Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 06:24

Paylaş





ABONE OL

Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokaklarında sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı.

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi.

Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.