Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktılar
Samsun’un Canik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araç hurdaya döndü. Araçtaki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araç hurdaya döndü. Araçtaki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Demirbey Ş. (19) idaresindeki 55 AYM 35 plakalı otomobil, Belediye Evleri istikametinden Kavak yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Sürücü ile araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.