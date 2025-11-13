Aydın’da üniversiteli Melisa Şengül evde ölü bulundu! 2 arkadaşı gözaltında!

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Ev sahibi iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melisa Şengül (20), önceki gün en yakın kız arkadaşlarının evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra kızın baygın halde yattığını fark eden K.E. ve A.Ş., 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Genç kadının cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu K.E. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.



Melisa Şengül'ün arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı belirtildi.

