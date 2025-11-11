Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor? 2025 kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte, sürücüler gözlerini bu yılki zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihine çevirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, kış lastiği zorunluluğu bu yıl da ülke genelinde geçerli olacak. Peki zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor?
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla her yıl hayata geçirilen zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili yeni açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yıl uygulamanın başlangıç tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki kış lastiği uygulaması ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte zorunluğu kış lastiği uygulamasının cezası…
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, kış lastiği zorunluluğunun başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişikliğe gidildiğini belirtti. Buna göre, daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasına çekildi. Böylece zorunlu kış lastiği dönemi bir ay uzatılarak toplam 5 ay olarak belirlendi.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Bakan Uraloğlu, il sınırları içindeki uygulama tarihlerini Valiliklerin belirleyebileceğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Valilikler, Bakanlık tarafından açıklanan tarih aralığının öncesinde veya sonrasında birer ay ekleme yapabilecek. Bu nedenle sürücülerimizin yerel duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor."
Kurallara uymayan araç sahiplerine ise 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.