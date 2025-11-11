Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor? 2025 kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeye göre, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda;

- Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerinin,

- Kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir halinde lastik değişimi yapılması durumunda da araçlara yalnızca kış lastiği takılabilecek. Ayrıca, buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, yasal olarak kış lastiği yerine kabul edilecek.