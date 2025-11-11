Süper Loto’da dev ikramiye: 333 milyon 283 bin lira sonraki çekilişe kaldı

Süper Loto’da 6 bilen çıkmayınca 333 milyon 283 bin liralık büyük ikramiye devretti. 5+1 bilen bir talihli 4 milyon 268 bin lira kazandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Süper Loto'da büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı. 6 bilen çıkmayınca 333 milyon 283 bin lira bir sonraki çekilişe devretti.

Sonuçlara göre 5+1 bilen bir kişi 4 milyon 268 bin lira, 5 bilenler 656 bin 658'er lira, 4 bilenler 11 bin 420'şer lira, 3 bilenler 796'şar lira, 2 bilenler ise 74'er lira kazandı.



BİR TALİHLİYE 841 BİN LİRA

Ayrıca 10 bilen bir talihli 841 bin lira kazandı. 9 bilenler 20 bin 380'er, 8 bilenler 1.207'şer, 7 bilenler 223'er, 6 bilenler 39'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 34'er lira alacak.