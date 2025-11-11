Sokak ortasında dehşet: Yüzü yanan genç kız ölümden döndü

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN 10 gün önce meydana gelen olayda Sibel Arya Geriş , yanına yaklaştığı Gözde Yılmaz 'ın üzerine yanıcı madde döktü. Saldırgan, "Sen benim sevgilimle mi berabersin?" diye bağırdıktan sonra çakmağı çakarak genç kadını ateşe verdi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Bir anda yanıcı maddenin etkisiyle yanmaya başlayan Gözde Yılmaz, vatandaşlar tarafından güçlükle söndürüldü.





"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Gözde Yılmaz, olayla ilgili şunları söyledi: "Benim çocukluktan tanıdığım Doğukan Y. diye bir arkadaşım var.

Bunu yapan onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişi Kadıköy'de otururken yola doğru sırtımız dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim.

Büyük bir ihtimalle benzindi. Bir anda çakmağı çaktı. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Tedavim devam ederken Doğukan Y. tarafından tehdit ediliyorum. Ben bu kişilerin en ağır cezayı almalarını talep ediyorum."