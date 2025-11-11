Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı canlı yayında duyurdu: 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman 9 gündür kayıptı. Havadan ve karadan arama çalışması yapılırken Osman'dan acı haber Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geldi. Müge Anlı Osman'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Programda yaşanan gelişmeler dosyayı bambaşka boyutlara taşıdı.
KAYIP OSMAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi, 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'dan henüz haber yok.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
12 GÜN BOYUNCA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜK
Programa katılan Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa'nın açıklamaları izleyicileri şoke etti! Enişte Mustafa 24 Ekim'den itibaren konuşmaya başladıklarını dile getirmesinin ardından "12 gün boyunca yüz yüze görüştük." şeklinde bir itirafta bulundu. Kendisi Huriye Helvacı'yı eşi Bayram görür diye uyarmasına rağmen Huriye Helvacı'nın durumu ciddiye almadığını ve görüşmeye devam ettiğini iddia etti.