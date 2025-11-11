Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: İkinci el araç aldım. Ancak sürekli aynı yerden arızalanıyor. İade imkanı var mı?

Takvim Hukukçusu, bugünkü köşesinde vatandaşların sıkça karşılaştığı iki önemli konuyu ele aldı. “İkinci el araç aldım ama sürekli aynı yerden arızalanıyor, iade hakkım var mı?” ve “İşyerinde şefim istifa etmem için bana baskı yapıyor. Haklarımı alarak ayrılabilir miyim?” Tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde.

11 Kasım 2025

Erhan Tufan Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir.

Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz.

Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alımsatımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.

İşyerinde şefim istifa etmem için bana kötü davranıyor. Ayrılmak istiyorum, psikolojim bozuk. Haklarımı alıp ayrılmam mümkün mü?



Ayla Yıldırım İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir.

Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir.

Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir.İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılan olayları gören iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobbing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.





MOBBİNGE UĞRAYAN İŞÇİ

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir, Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir, Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir, Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir, Koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır. Mobbing nedeniyle fesihte ihbar tazminatına ise hükmedilmez.