Eskişehir gezisi dönüşte faciaya dönüştü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bellikli ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Ayhan hastanede tedavi görüyor.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Aksaray'da yaşayan Bellikli ailesi, gezi için Eskişehir'e gitti. Güzel başlayan yolculuk, dönüşte faciaya dönüştü. Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan tek şeritli yolda, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ayhan Bellikli (28), Yeliz Bellikli (45), Yüksel Özlem Bellikli (26) ve Hayrunisa Bellikli (10) olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Ayhan Bellikli ağır yaralandı.