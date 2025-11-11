Eskişehir gezisi dönüşte faciaya dönüştü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bellikli ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Ayhan hastanede tedavi görüyor.
Aksaray'da yaşayan Bellikli ailesi, gezi için Eskişehir'e gitti. Güzel başlayan yolculuk, dönüşte faciaya dönüştü. Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan tek şeritli yolda, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Ayhan Bellikli (28), Yeliz Bellikli (45), Yüksel Özlem Bellikli (26) ve Hayrunisa Bellikli (10) olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Ayhan Bellikli ağır yaralandı.