Boks antrenörü Orhan Çumralıgil davasında Yargıtay kararı: Cezalar onandı

Konya’da darbedilen Ayşe Nur Eker’i kurtarmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil’in (34) katil zanlıları Fatih Özçiftçi (31) ve Yaşar Karadeniz’e (32) verilen müebbet ve 12’şer yıl hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da dayak yiyen Ayşe Nur Eker'i kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (34) katil zanlıları Fatih Özçiftçi (31) ve Yaşar Karadeniz'e (32) verilen müebbet ve 12'şer yıl hapis cezaları ile ilgili Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları onadı.