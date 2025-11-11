Boks antrenörü Orhan Çumralıgil davasında Yargıtay kararı: Cezalar onandı
Konya'da dayak yiyen Ayşe Nur Eker'i kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (34) katil zanlıları Fatih Özçiftçi (31) ve Yaşar Karadeniz'e (32) verilen müebbet ve 12'şer yıl hapis cezaları ile ilgili Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları onadı.