Bursa Gemlik’te balık avına dalan genç hayatını kaybetti
Bursa’nın Gemlik ilçesinde balık avlamak için denize giren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, uzun süre su yüzüne çıkmayınca sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Sudan çıkarılan Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Gemlik'te balık avlamak için denize dalan 25 yaşındaki Emirhan Aydın, uzun süre su yüzüne çıkmayınca sahil güvenliğe haber verildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, sahil güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.