Üsküdar’da dehşet! Kocasının üzerine 3 litre kızgın yağ döktü

İstanbul Üsküdar’da aile içi şiddet vahşete dönüştü. İki çocuk annesi Zeynep G., eşi Sinan G.’nin uykuya dalmasını bekledi. Büyük bir tencerede kaynattığı 3 litre kızgın yağı Sinan G.’nin üzerine döktü. 13 gün boyunca hastanede ölüm kalım savaşı veren Sinan G. öldü.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

İstanbul Üsküdar'da aile içi şiddet vahşete dönüştü. İki çocuk annesi Zeynep G., eşi Sinan G.'nin uykuya dalmasını bekledi. Büyük bir tencerede kaynattığı 3 litre kızgın yağı Sinan G.'nin üzerine döktü. 13 gün boyunca hastanede ölüm kalım savaşı veren Sinan G. öldü. Tutuklanan Zeynep G. "Evlendiğim günden beri bana gün yüzü göstermedi. Sürekli dövüp şiddet uyguladı. O gün yine alkollü geldi. Mutfağa gidip yağı kaynattım ve üzerine döktüm" dedi.

