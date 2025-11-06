Cani kocaya indirimsiz müebbet! Eşini otomobilde boğarak öldürmüştü | Hesap günü geldi

Erzurum'da Ali Osman Buzlak, eşi Hatice’yi otomobilin içinde boğarak öldürdü. Ardından intihara yeltendi. Tedavisi tamamlanan cani koca için hesap vakti geldi. Buzlak, dün hakim karşısına çıktı. Hatice Agcakale Buzlak’ın ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte 4 kadın avukat savundu. Mahkeme heyeti, sanığı ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbede mahkum edip, herhangi bir indirim uygulamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Erzurum'da Ali Osman Buzlak, eşi Hatice'yi otomobilin içinde boğarak öldürdü. Ardından intihara yeltendi. Tedavisi tamamlanan cani koca için hesap vakti geldi. Buzlak, dün hakim karşısına çıktı.

Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte 4 kadın avukat savundu. Mahkeme heyeti, sanığı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbede mahkum edip, herhangi bir indirim uygulamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN