"UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ" Kayıp Huriye Helvacı 'nın ağabeyi Hüseyin Hıra , "Pazar günü evden çıktı, gece de dönmedi denildi. Bunun üzerine polise haber verilmiş. Biz de haber alamayınca Pazar gecesi saat 01.00 gibi İstanbul'dan yola çıkıp Bozkurt'a geldik. Ekiplerin aramaları sürüyor, biz de ara sıra çıkıp bakıyoruz. Ancak yolları bile tam bilmiyoruz, buralara ilk defa geldim" dedi.

Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu (İHA)



Kardeşinin herhangi bir sorunu olmadığını belirten Hıra, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. İki kez düşük yapmıştı ama psikolojik bir durumu yoktu. Köyün camisinin güvenlik kamerasına da yansımış. Kardeşime nereye gittiğini sormuşlar, 'Bozkurt'a gidiyoruz' demiş. Ters yönde olduğunu söyleyip çevirmişler" ifadelerini kullandı.



Arama yapılan bölgenin ormanlık olduğunu belirten Hıra, "Buralar çok engebeli, köpekler olmadan arama yapmak çok zor. Evlere de gidip soruyorlar, gören duyan var mı diye araştırıyorlar. Ekiplerin sayısı her geçen gün artıyor ama sis nedeniyle çalışmalar güçleşti. Hava da çok soğuk. Ayrıca bölgede ayı gibi yaban hayvanları da var" diye konuştu.