Hatay’da örnek iyilik: Hayırsever 30 depremzedenin 80 bin liralık borcunu sildi

İsmini açıklamayan bir hayırsever, bakkalına borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödedi ve defteri yaktı.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Hösem Market isimli işletmeye gelen hayırsever, bakkala borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL'lik borcunu ödeyerek borç defterini yaktı. İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever, davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü. Bilgehan Karaca, "Bir abimiz veresiye defterini satın aldı. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi.

