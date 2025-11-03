Aydın’da azmin zaferi: 3 çocuk annesi Tülay kendi lokantasını açtı

Tülay Çavaş, nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini bu köşede ağırlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Aydın'da yaşayan 3 çocuk annesi Tülay Çavaş (47), yıllarca eşinin yanında destek olarak başladığı meslekte kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. İlk olarak 2 masalık küçük bir dükkanda işe koyulan Çavaş, kısa sürede çevresinin beğenisini kazanarak işini büyüttü. Bugün ise satın aldığı 12 masalık lokantasında hem lezzetli yemek çeşitleri hem de nostaljik kahve köşesiyle müşterilerini ağırlıyor. Yarım asırlık radyo, küp, gelin sandığı gibi eşyaların yer aldığı köşe, hem otantik havasıyla hem de geçmişi bugüne taşımasıyla beğeni topluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN