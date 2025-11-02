Mardin’de feci olay: Baba kullandığı tırla 2 yaşındaki oğlunu ezdi

Mardin Kızıltepe’deki Eskin Mahallesi’nde 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR’ın altında kaldı.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

Mardin Kızıltepe'deki Eskin Mahallesi'nde 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun babası, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

