Alkollü sürücüler iki kardeşi hayattan kopardı

Bursa’da alkollü sürücünün çarpmasıyla iki kardeş hayatını kaybetti: Sanık, 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Bursa'da alkollü İsmail S. idaresindeki hafif ticari araç, 2 Ağustos'ta iddiaya göre Seda ve Tuğba Akpınar'ın içinde olduğu otomobile çarparak ölümlerine yol açtı. Tutuklanan sanık, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İsmail S., "Kazadan 4 saat önce 3-4 tane bira içtim. Selektör yaptığım için önüme çıkacaklarını sanmıyordum" diyerek kendini savundu. Mahkemenin talebine göre Akpınar kardeşlerden alınan kan örnekleri incelenerek alkol bulunup bulunmadığı, varsa oranı tespit edilecek.