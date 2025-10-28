Yağmur Ormak 4 yaşında dile getirdiği doktorluk hayalini gerçeğe dönüştürdü

Elazığ'da 14 yıl önce gazeteci Şah İsmail Gezici’nin yaptığı bir haberde Yağmur Irmak, mikrofona doktor olmak istediğini söylemiş ve babası Ahmet Irmak’ta o anları kayda almıştı. Henüz 4 yaşındayken hayalinin doktorluk olduğunu dile getiren Irmak, lise bittikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

MALATYA'DA OKUYOR

Yoğun bir tempoyla çalışan Irmak, hayalini gerçekleştirerek İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Küçüklük hayalinin ilk adımlarını atmanın gururunu yaşayan tıp öğrencisi, okulu tamamladıktan sonra doktor olarak hayalini resmiyete kavuşturmak için çalışmaya devam ediyor.

