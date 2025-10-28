Ankara merkezli 5 ilde define vaadiyle 13 milyon lira dolandıran çeteye operasyon: 15 tutuklama
Ankara merkezli 5 ilde, arazilerinde define olduğuna inandırarak 15 kişiyi 13 milyon TL dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Şüphelilerin, ilanlardan tespit ettikleri vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleriyle irtibata geçtikleri belirlendi.