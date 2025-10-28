29 EKİM ETKİNLİK TAKVİMİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yılında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler, konserler ve kutlama programları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak? İşte etkinlik takvimi…
29 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Maltepe gibi birçok ilçede ücretsiz konserler düzenlenecek. Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna gerçekleştirilecek 29 Ekim etkinlik takvimi 2025, bu yıl da ünlü sanatçıların sahne alacağı dopdolu bir programla kutlanacak. Peki 29 Ekim'de ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak?
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI (İSTANBUL)
Bakırköy:
Cumhuriyet Meydanı | 21.30 | 🎤 Koray Avcı konseri
Bağcılar:
Bağcılar Meydanı | 19.30 | 🎤 Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri
Bahçelievler:
Milli Egemenlik Parkı | 20.30 | 🎤 Sinan Akçıl konseri
Beykoz:
Beykoz Sahili Etkinlik Alanı | 20.00 | 🎤 Kubat konseri
Kadıköy:
Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme | 18.30 | 🎤 Ozbi konseri
Ataşehir:
Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü | 17.00 | 🎶 Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat & Halk Müziği Repertuarı
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü | 21.00 | 🎤 Ferhat Göçer konseri