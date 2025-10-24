Konya’da genç kıza cinsel saldırı iddiası sonrası baba ve oğlu bıçakla müdahale etti

Konya'da yaşayan Serdar Bayar, R.N.K.'yı (16) alıkoyup, cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine ifade işlemleri için polis merkezine gitti. Bu sırada genç kızın amcası Seyfettin Koçak (46) ve kuzeni Enes Koçak, Bayar'a bıçaklı saldırıda bulundu.

24 Ekim 2025

Sırtından bıçaklanan Enes Bayar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

