Elazığ’da yanlışlıkla hesabına 250 bin tl yatırılan Vedat Şen parayı sahibine iade ederek örnek oldu

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Elazığ'da yaşayan Vedat Şen (38), hesabına 250 bin TL yatırıldığını öğrendi. Doğum günü olduğu için bankanın kendisine sürpriz yaptığını düşündü. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Paranın Şen'in hesabına yanlışlıkla yatırıldığı tespit edildi.

Vedat Şen de hiç düşünmeden 250 bin TL'yi sahibine iade etti. Şen, "Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik" dedi.

