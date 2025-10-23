Balıkesir’de cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in kanlı saldırısı! O anlar kameraya yansıdı

Edremit canisi Mustafa Emlik'in saldırıda otomobilde bulunan 3 kutudaki 150 mermiden 50'sini kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan Emlik'in Kemal Ekri'nin önce aracına tekme attığı, ardından da silahla onu öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'nin kanını donduran cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), geçen cumartesi gecesi Balıkesir Edremit'te emlakçı Olcay Özdemir, Uzman Çavuş Kemal Ekri ve mühendis Göktuğ Çalık'ı silahla hayattan kopardı. 2'si polis 7 kişiyi de yaraladı. Ardından etkisiz hale getirildi. Edremit canisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emlik'in 2018 yılında da açık cezaevinden firar ettiği anlaşıldı.

'Demir' adını kullanan Mustafa Emlik'in bugüne kadar 21 yıla yakın kesinleşmiş cezasının bulunduğu, ancak 5 yıl 9 ay 18 gün hapis yattığı tespit edildi. Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi.

İKİ KİŞİYİ BİLİNÇLİ VURDU

Sadırganın platonik aşık olduğu Ayşegül Can'ın ağabeyi Doğan Can'ı ve yine Ayşegül'ün eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak yaraladığı, diğer kişilere ise spontane vurduğu üzerinde durulduğu belirtildi. Öte yandan öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre Mustafa Emlik, Ekri'nin aracının önünü kesiyor. Otomobile tekme atıyor. Aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ediyor. Yere düşen Kemal Ekri hayatını kaybediyor.



19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de ve Libya'da operasyonlara katılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN