Cesedi su kuyusunda bulundu! 17 yaşındaki Hasret’in cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 16:14

Zonguldak'ta su kuyusunda bulunan cesedin Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi Deniz Boyacı da Aydın'da yakalandı. (DHA)

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi teşhis için morga çağrıldı.

Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.