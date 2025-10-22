Cesedi su kuyusunda bulundu! 17 yaşındaki Hasret'in cinayet şüphelisi 5 kişinin katili çıktı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu’nun (17) cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Deniz Boyacı (41), Aydın’da yakalandı. 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.
Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi teşhis için morga çağrıldı.
Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.
AYDIN'DA YAKALANDI
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.