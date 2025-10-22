12 ilde araç şasi ve motor numarası değişimi yapan şebeke çökertildi

İstanbul merkezli 12 ilde polis ekipleri, depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak change yapan şebekeye operasyon yaptı.

74 şüpheli yakalandı. 50 aracın satıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

