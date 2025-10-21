Esenyurt’ta drone destekli operasyon: Kamyonette uyuşturucu yakalandı

İstanbul polisi, drone ile yaptığı takip sonucu Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi yakaladı. Kamyonette yapılan aramada 162 gram bonzai ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.E.Y. tutuklanırken, U.Ç. serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025

İstanbul polisi, drone ile havadan takip yaptı. Esenyurt'ta bir kamyonetten uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirleyerek Y.E.Y. (27) ve U.Ç.'yi (28) yakaladı. Aramalarda 162 gram sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 22 bin lira nakit para ele geçirildi.

