Ankara’da 81 yaşındaki Selvi Kurt’a sahte Alzheimer raporu şoku

Ankara’da yaşayan 81 yaşındaki Selvi Kurt, vize işlemleri sırasında 2018’de Gaziantep’te bir hastanede adına “Alzheimer” raporu düzenlendiğini öğrendi. Hastalığı olmadığı anlaşılan Kurt, raporun bilgisi dışında E-Nabız’a işlendiğini ve kimliği belirsiz kişilerce ilaç alındığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Ankara'da yaşayan 81 yaşındaki Selvi Kurt, vize işlemlerini yaptırırken 2018 yılında Gaziantep'te sağlık kontrolü için gittiği özel hastanede "Alzheimer" teşhisi aldığını öğrendi. Hastalığı olmadığı belirlenen Kurt, suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na da şikayette bulunan Selvi Kurt, kendisine düzenlenen raporun, bilgisi dışında E-Nabız sistemine işlendiği, reçete yazılarak yalnızca özel izinle temin edilebilen ilaçların kimliği belirsiz kişiler tarafından satın alındığını öne sürdü. Selvi Kurt, "Şok olduk, çok üzüldük" şeklinde konuştu.