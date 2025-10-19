Zonguldak’ta maden işçisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Zonguldak Çaycuma’da 3 gün önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan Orhan Yıldızöz (26), Zonguldak-Bartın Karayolu Karakoç Köyü mevkiinde motosikletiyle kaza yaptı.
Kazada ağır yaralanan Yıldızöz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan Yıldızöz, 3 gün sonra hayatını kaybetti.