İzmir’de meydana gelen acı kazada şoför İ.B. tutuklandı

İzmir Karabağlar’da İsmail Biçici (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen kurye Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

İzmir Karabağlar'da İsmail Biçici (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen kurye Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, taksi şoförü İsmail Biçici'yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Adliye sevk edilen İsmail Biçici, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

