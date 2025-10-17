Aydın Koçarlı’da eşini öldüren zanlının tahliyesi iptal edildi: Yeniden tedaviye alındı

Eşini öldüren Mustafa A., akli dengesi nedeniyle tahliye edildi. İtirazla yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025

Aydın Koçarlı'da 3 yıl önce Mustafa A., 2 aylık eşi Necla A.'nın boğazını keserek öldürdü.





Cinayetin ardından Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık üç yıl süren tutukluluk döneminin ardından, mahkeme "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönündeki raporu dikkate alarak tahliye kararı verdi. Ancak, Necla A.'nın ailesinin itirazı sonrası İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını iptal etti. Mustafa A.'nın yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.





