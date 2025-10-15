takvim-logo

Bursa'da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı

Bursa'da vahşet anları yaşandı. Bir AVM'de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çetin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
DHA
ABONE OL
Bursa’da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM’nin otoparkında silahlı saldırı

Korku dolu anlar saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Bursa'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırasında aracına bir şüpheli bindi.

Bursa'da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı (İHA)Bursa'da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı (İHA)

KAFENİN İŞLETME MÜDÜRÜNE AVM'NİN OTOPARKINDA SİLAHLI SALDIRI
İkili arasında tartışma çıkarken, şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açmaya başladı. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.

Bursa'da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı (AA)Bursa'da dehşet anları! Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı (AA)

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN