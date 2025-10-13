Şanlıurfa’da 14 yaşındaki çocuk, kendisine bıçak çeken kişiyi öldürdü
Karaköprü’de Ferit Abrak (32), sırtından bıçaklandı. Bıçağı sırtında hastaneye gitmeye çalışırken fenalaşan Abrak hayatını kaybetti. Saldırganın 14 yaşındaki M.T. olduğu belirlendi.
Şanlıurfa Karaköprü'de Ferit Abrak (32), bıçaklandı. Sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Polis, saldırganın M.T. (14), olduğunu tespit etti. M.T., tutuklandı. Önce Abrak'ın M.T.'ye bıçak çektiği, daha sonra M.T.'nin Abrak'ı bıçakladığı öğrenildi.