Trinvest çekiliş sonucu açıklandı! İşte TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 2025 Model Otomobil kazanan asil ve yedek talihli...
Trinvest çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-73859 sayılı izin ile TR İnvest Gayrimenkul İnşaat Yatırım Danışmanlık Enerji A.Ş. adına; 18.06.2025 (Saat 10.00) - 28.09.2025 (Saat 22.00) tarihlerinde Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen TR İnvest kampanyasına 279 iştirakçi katılmıştır.
Trinvest çekiliş sonucu açıklandı. İşte TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 2025 Model Otomobil kazanan asil ve yedek talihli...