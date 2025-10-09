HAC KURASI TAKVİMİ 2026 | Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı?
Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan binlerce hacı adayı, 2026 yılı hac kurası takvimi için Diyanet’ten gelecek açıklamayı bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac kurası, kutsal yolculuk için büyük bir adım olacak. Peki hac kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? İşte son durum...
Milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ön kayıt süreci devam ederken 2025 yılı hac kura tarihlerini merak ediyor. Peki hac kurası ne zaman çekilecek ve adaylar sonuçlara nasıl ulaşacak? İşte detaylar…
2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
◼Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kuraların 31 Ekim 2024'te gerçekleştirilmiş olması, bu yıl da benzer bir tarihin işaretini veriyor.
◼Beklentiler, 2026 hac kura çekiminin Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk haftası arasında yapılacağı yönünde. Hacı adayları için heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm duyurular Diyanet'in resmi internet sitesi hac.gov.tr üzerinden güncellenmeye devam ediyor.
HAC ÖN KAYIT SÜRECİ TAMAMLANDI
◼Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yoğun talep üzerine 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.
◼Bu süreçte tüm işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Daha önce hac kaydı bulunan adayların kayıtlarını manuel olarak yenilemeleri gerekti sistem, kayıtları otomatik olarak güncellemedi. Böylece 2026 yılı için kutsal yolculuğa adım atmak isteyen adaylar, kayıt sürecini dijital ortamda tamamlamış oldu.
HAC DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ