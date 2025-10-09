HAC KURASI TAKVİMİ 2026 | Hac kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 10:20

Milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ön kayıt süreci devam ederken 2025 yılı hac kura tarihlerini merak ediyor. Peki hac kurası ne zaman çekilecek ve adaylar sonuçlara nasıl ulaşacak? İşte detaylar…

(Kaynak: AA)

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

◼Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kuraların 31 Ekim 2024'te gerçekleştirilmiş olması, bu yıl da benzer bir tarihin işaretini veriyor.

◼Beklentiler, 2026 hac kura çekiminin Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk haftası arasında yapılacağı yönünde. Hacı adayları için heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm duyurular Diyanet'in resmi internet sitesi hac.gov.tr üzerinden güncellenmeye devam ediyor.