Green Card başvurusu başladı mı? 2025 Green Card başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nedir?
Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card başvuru dönemi başlıyor. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği süreç, yabancı dil şartı olmadan başvuru yapılabilmesiyle dikkat çekiyor. Peki Green Card başvurusu başladı mı? İşte şartları…
Green Card başvuru sürecini takip edenler, "2025 Green Card başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve şartları nedir?" sorularına yanıt arıyor. Adayalar dvprogram.state.gov adresinden gelen duyuruları merakla araştırıyor. Peki Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlıyor? İşte şartları ve son durum…
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Amerika'da yaşama ve çalışma fırsatı sunan Green Card başvuru sürecinin 6-12 Ekim haftasında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim'de açılmış, 7 Kasım'da sona ermişti. DV2026 çekiliş sonuçlarının ise 3 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. Kazanan adayların mülakat süreci, 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni almak isteyen adayların karşılaması gereken iki temel kriter bulunuyor: uygun ülke vatandaşlığı ve eğitim ya da iş tecrübesi şartı. Başvuru yapacak kişilerin en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıllık profesyonel bir iş deneyimine sahip olması isteniyor.