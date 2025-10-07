Evlat hasreti koruyucu annelikle son buldu

Adana’da yaşayan 50 yaşındaki emekli Filiz Karamanlı, biyolojik olarak çocuk sahibi olamayınca 2018’de üç kardeşe koruyucu aile oldu. Yedi yıldır ikisi kız üç çocuğa annelik yapan Karamanlı, “Yuvam onların gülüşleriyle şenlendi” dedi.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Adana'da yaşayan emekli Filiz Karamanlı (50), biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamadığı için yıllarca evlat hasreti yaşadı. Eşinden ayrıldıktan sonra tek yaşamaya başladı. Koruyucu aile olan komşusundan etkilendi.

2018'de 1, 5 ve 9 yaşlarındaki üç kardeşe koruyucu aile oldu. Annelik duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşayan Karamanlı, 7 yıldır yuvasını şenlendiren ikisi kız üç çocukla yakından ilgileniyor.